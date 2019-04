ROMA – Tre passeggeri terrorizzati hanno visto uscire le fiamme dal motore di un Boeing 737 ed hanno aperto la porta di emergenza. I tre, dopo aver aperto la porta, sono fuggiti dal velivolo camminando sull’ala dell’aereo che nel frattempo si stava preparando al decollo.

La compagnia aerea Utair stava per partire per Mosca da Makhachkala, ua città russa sul Mar Caspio. I tre sono stati fermati e “trattenuti” per essere interrogati dalla polizia. Nel frattempo gli altri passeggeri sono stati fatti accomodare su un altro aereo.

Un portavoce della Utair ha riferito che l‘incendio è stato causato da un flusso d’aria che, durante l’avvio del motore, si è interrotto. Il video mostra le fiamme sul lato destro del velivolo: nulla di grave, dunque. Però i passeggeri non si sono fidati e a bordo è scoppiato il panico con gente che ha cominciato a correre da tutte le parti urlando. Per questa ragione, la compagnia ha deciso di trasferire i passeggeri su un altro aereo. Tutti meno i tre che sono stati trattenuti per diverse ore.

