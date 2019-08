CRAIOVA – Bomba carta contro l’arbitro e partita sospesa per oltre 30 minuti. Notte di follia a Craiova, dove nei preliminari di Europa League, l’Universitatea ha eliminato la Honved di Giuseppe Sannino ai rigori. Un successo che però molto probabilmente sarà inutile in quanto quasi sicuramente ci sarà il 3-0 a tavolino in favore degli avversari.

Dopo lo 0-0 si va ai supplementari e al minuto 119, quando l’arbitro nordirlandese Arnold Hunter interviene per sedare un accenno di rissa scatenato da un duro intervento del difensore dei romeni Qaka. Proprio in quel momento una bomba carta esplode nel pieno dell’area, a pochi centimetri dall’arbitro che forse viene anche colpito in testa da un oggetto piovuto dalla curva, si accascia dolorante. Entrano in campo i medici, e l’ambulanza che si piazza in area di rigore. Intanto, intorno si scatena una mezza rissa tra i giocatori in campo e quelli che accorrono dagli spogliatoi.

Hunter dopo aver ricevuto qualche cura riesce a rialzarsi, ma il suo sguardo è terrorizzato e con i suoi collaboratori rientra negli spogliatoi. La partita viene sospesa per oltre mezzora. (Fonte YouTube).