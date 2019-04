LOS ANGELES – Britney Spears avvistata all’uscita della clinica psichiatrica domenica 21 aprile, dopo il nuovo crollo nervoso che l’ha colpita. Nei giorni scorsi un folto gruppo di suoi fan si era appostato in strada, fuori dal West Hollywood City Hall di Los Angeles, al grido di “Free Britney”. Dal 2008 la cantante è sotto tutela legale del padre Jamie Spears, che avrebbe ottenuto il ricovero in clinica dopo aver scoperto che non prendeva più gli psicofarmaci prescritti.

Dodici anni dopo il primo totale blackout, avuto nel 2007 in seguito alla turbolenta relazione col padre dei suoi figli Kevin Federline, Britney Spears sembrerebbe aver avuto una nuova battuta d’arresto. Secondo Tmz il padre l’avrebbe convinta a posticipare il suo nuovo residency-show di Las Vegas (il “Britney Domination”) per sottoporla a un ricovero coatto di 30 giorni. Ma i fan della star ritengono che padre e management penserebbero solo al business e non al benessere della ragazza.

Intanto un video la immortala il giorno di Pasqua quando, col volto smarrito e i capelli sconvolti, ha lasciato la clinica per un permesso premio, protetta dal toy boy Sam Asghari.