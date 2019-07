ROMA – Un piccolo asteroide è esploso sul Canada, a 29 chilometri di altezza, generando un bagliore brillante come la Luna piena e spargendo meteoriti nella campagna vicino a Bancroft, Ontario. Il corpo celeste aveva il diametro di 30 centimetri e viaggiava alla velocità di 72.000 chilometri orari quando ha colpito l’atmosfera. L’evento è stato ripreso in diretta da una serie di telecamere dell’Università dell’Ontario Occidentale. Secondo la Nasa, l’orbita del piccolo asteroide indica che proveniva dalla cintura di asteroidi, l’entità dell’esplosione, invece, ha permesso di calcolare il diametro dell’oggetto celeste. “Questa meteora è entrata molto in profondità nell’atmosfera” rileva Peter Brown, dell’università dell’Ontario Occidentale.

Di conseguenza, aggiunge, “pensiamo che probabilmente ci siano rocce sul terreno. Ci piacerebbe che le persone uscissero e magari trovassero alcuni di questi meteoriti” che, aggiunge, “sono di grande interesse per i ricercatori in quanto studiarli ci aiuta a comprendere la formazione e l’evoluzione del sistema solare”. L’esperto spiega anche come riconoscerli: i meteoriti sono molto scuri e spesso hanno i bordi smerlati. Di solito sono più densi di una roccia terrestre e spesso vengono attratti da una calamita, perché contengono molto ferro. Se si recupera uno di questi frammenti, avverte Brown, è meglio metterli in un sacchetto di plastica pulito o avvolgerli in un foglio di alluminio per cercare di contaminarli il meno possibile, in modo da preservare le informazioni scientifiche che contengono.

Fonte: Ansa, Youtube