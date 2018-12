LONDRA – Accosta con la macchina, si ferma e fa scendere il cane. Quando quest’ultimo si allontana di qualche metro, allora di corsa si rinchiude in macchina. Il cane, a quel punto, prova a rincorrere il padrone. La scena è commovente. Ma il padrone invece scappa con la macchina. Tutto è successo a Stoke-on-Trent, nella contea inglese dello Staffordshire. Il cane è stato trovato un’ora dopo da un residente, che l’ha affidato a un veterinario.

Il video è stato diffuso dalla Royal society for the prevention of cruelty to animals, un ente di beneficenza inglese. A corredo delle immagini è stato lanciato un appello: “Non riusciamo a capire come qualcuno possa fare un simile gesto. Preghiamo chiunque abbia visto qualcosa di comunicarcelo”.