PHOENIX – Un salvataggio davvero tenero quello che ha visto protagonisti due cani in Arizona. I due stavano giocando nel giardino di casa a Mesa, quando uno di loro, Smokwy, è caduto in piscina.

Il povero animale non riusciva a nuotare e nemmeno a darsi la spinta per uscire dall’acqua. Così è intervenuto l’amico Remus, che ha tentato di issarlo, ma alla fine si è dovuto tuffare anche lui in piscina e da lì, con il muso, ha spinto fuori l’amico a quattro zampe.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della villa ed è subito rimbalzata sul web.