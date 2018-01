GLASCOW – Una violenta rissa è scoppiata tra i parenti del defunto ad un funerale nella città di Cardonal, poco fuori Glascow in Gran Bretagna. Calci e pugni sono volati tra i presenti, che continuavano a tirare anche schiaffi e a spintonarsi gli uni con gli altri.

Il Corriere della Sera scrive che la rissa è scoppiata al termine della funzione religiosa, all’esterno del cimitero di Craigon, e a picchiarsi sono stati i parenti del defunto:

“Non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante, ma nessuno è rimasto escluso. C’è chi tira sberle, calci, chi spintona, un uomo viene ripreso mentre agita il bastone da cammino in aria e lo scaglia contro alcuni dei presenti. La scena è stata ripresa in un video, diventato virale in rete”.