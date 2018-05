NAPOLI – Nella giornata di domenica, un video in diretta della locale Tv Luna aveva infiammato il pre partita di Napoli-Torino. In queste immagini, infatti, si vede il noto volto dell’emittente, Carlo Alvino, allontanato dalle telecamere da un gruppo di tifosi azzurri. I principali siti di informazione avevano parlato di minacce e aggressioni nei suoi confronti, riportando anche una frase pronunciata in quella circostanza: “Non ti picchiamo, ma te ne devi andare da qui con questa tua telecamera”.

In realtà le cose sarebbero andate diversamente, come detto in un nuovo video. “State montando un caso che non esiste – ha affermato Alberto Mattera, noto tifoso del Napoli (in passato coinvolto anche in un processo per estorsione alla società, caso per cui fu condannato in primo grado e assolto successivamente in appello) – Io e Carlo ci conosciamo da bambini, siamo nati nello stesso quartiere. Non mi potevo mai permettere di minacciarlo. Volevo mi pagasse un caffè! Carlo Alvino difende i nostri colori ovunque, è un amico”.

Il tutto, ovviamente, sottoscritto da un Alvino che in questo nuovo video si mostra sorridente, abbracciato ai due ultrà.