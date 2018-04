BOLOGNA – Calci e pugni ai clienti del centro commerciale di Casalecchio di Reno: 11 ragazzini tra i 14 e i 15 anni sono stati denunciati per percosse, minacce e violenza privata.

In un video pubblicato dai carabinieri si vede la banda di baby bulli in azione mentre avvicina una delle vittime nel centro commerciale Meridiana e iniziano a picchiarla per i corridoi. I fatti risalgono al periodo tra dicembre e febbraio, con i ragazzini che per futili motivi picchiavano i clienti. Anche solo uno sguardo non gradito era sufficiente a innescare la violenza.

Rosario Di Raimondo su Repubblica scrive che gli episodi denunciati ai carabinieri al momento sono tre, ma si sospettano che siano molti di più:

“Nel primo caso denunciato un gruppetto ha aggredito senza motivo un 18enne. Nel secondo episodio una banda si è scagliata contro un gruppo di coetanei e infine nel terzo caso hanno cercato di rubare il portafoglio a una vittima. Alcuni dei genitori degli indagati sono rimasti sorpresi delle accuse perché non sospettavano il comportamento dei figli. I ragazzi non sono tutti di Casalecchio, ma vengono anche da zone limitrofe come Bologna o Anzola dell’Emilia.

(Video da YouTube)