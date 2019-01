ROMA – Christian Bale vince il Golden Globe come miglior attore protagonista per un film commedia/musicale (“Vice” che segue la storia di Dick Cheney) e ringrazia Satana: “Grazie Satana per avermi dato l’ispirazione per interpretare questo ruolo”.

E la Chiesa di Satana (fondata nel 1966 a San Francisco dall’esoterista statunitense Anton LaVey), via Twitter, esulta: “Per noi Satana è un simbolo di orgoglio, libertà e individualismo, e serve come proiezione esterna e metaforica del nostro più elevato potenziale personale. Considerando che il talento e le abilità del signor Bale lo hanno portato a vincere il premio, il ringraziamento è adeguato. Ave Christian, Ave Satana!”.