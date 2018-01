SHANGHAI – Ha controllato il telefonino in ascensore ma è inciampata, è caduta e una gamba le è rimasta intrappolata tra le porte difettose: l’impianto si è riavviato all’improvviso e le ha mozzato l’arto.

Il drammatico incidente è avvenuto in Cina, riferisce il Daily Mail. La donna stava guardando il cellulare e non si è accorta, prima di entrare, che l’ascensore aveva iniziato a muoversi. Nel filmato pubblicato sul web si vede alle sue spalle un’altra donna che scampa la pericolosa situazione evitando di entrare. Prima di fermarsi, l’ascensore è salito per tre piani e la donna è rimasta sdraiata sul pavimento in attesa di aiuto.

La donna ha faticato a estrarre la gamba che sembra sia stata mozzata completamente sotto il ginocchio. L’incidente sarebbe accaduto nel Conch Building sulla Zhongshan West Road di Shanghai e non è chiaro se la donna sia sopravvissuta.