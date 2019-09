GUANGZHOU – Un episodio divertente è accaduto su un autobus in servizio nella città di Guangzhou, in Cina. Un uomo con le cuffie, che non riusciva a trovare il QR Code per pagare digitalmente il biglietto, ha inserito il suo smartphone nella cassa automatica posta all’ingresso del mezzo.

Secondo i testimoni, l’uomo non è riuscito a trovare il codice da e non poteva sentire chiaramente le istruzioni del conducente mentre indossava gli auricolari. Quindi ha inserito il suo telefono nella scatola della moneta pensando di poter scansionare il codice da lì. Alla fine, il telefono è stato estratto dalla cassa e restituito al proprietario. (fonte YOUTUBE)