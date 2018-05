YOUTUBE Concerto 1 maggio, l’esibizione di Sfera Ebbasta: “vaffa” e dito medio

ROMA – Durante il concertone del primo maggio il rapper Sfera Ebbasta, giovane idolo della trap (variante dell’hip hop) ha salutato il pubblico con un dito medio prima di dileguarsi dietro le quinte.

Sfera Ebbasta sul palco ha portato le sue hit: Tran Tran, Ricchi per sempre, Sciroppo e Cupido per la quale chiama l’urlo di tutte le ragazze presenti in piazza. Infine, ecco Rockstar title track dell’album da settimane nei primi posti della classifica dei dischi più venduti. Con tanto di “vaffa” e dito medio.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play