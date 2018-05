YOUTUBE Condannato ingiustamente, viene scagionato dopo 27 anni di prigione

NEW YORK – In un video [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] il toccante momento in cui un uomo, condannato per omicidio quando aveva 14 anni, in lacrime stringe le mani del giudice che lo ha scagionato dopo aver scontato ingiustamente 27 anni di prigione.

Bunn, ora 41enne, nel 1991 fu accusato della morte di un agente carcerario fuori servizio a Crown Heights, Brooklyn.

Bunn e il suo amico Rosean Hargrave, furono accusati di aver costretto Rolando Neischer e il partner di lavoro Robert Crosson a uscire dalla loro auto, aver sparato e rubato il veicolo. Neischer morì, mentre Crosson sopravvisse diventando l’unico testimone.

La condanna per omicidio di Bunn è stata ribaltata nel 2016 quando è emerso che il detective principale del caso, Louis Scarcella, mentre era con il Dipartimento di Polizia di New York usava “pratiche false e fuorvianti”.

Bunn e Hargrave furono condannati sulla base di prove falsificate prodotte da Scarcella. Secondo il New York Post, il detective ora in pensione aveva inserito le foto dei due ragazzini nel confronto fotografico fatto da Crosson.

Il team legale di Bunn ha detto che fin dall’inizio nel caso c’era stati dei problemi. Le impronte digitali trovate sulla scena non appartenevano a nessuno dei due adolescenti e a un certo punto Crosson aveva descritto i sospetti come ventenni dalla pelle chiara, scrive il Daily Mail.

Bunn e Hargrave erano adolescenti di colore. Gli avvocati della difesa sostengono che i ragazzi erano stati incastrati.

Bunn è stato rilasciato dal carcere, in libertà vigilata, nel 2009 e ha fondato l’organizzazione no-profit AVoice4TheUnheard (una voce per chi non è ascoltato).

Anche Hargrave, ora 44enne, è stato scagionato per un omicidio che non aveva commesso. Quando fu condannato ingiustamente aveva 16 anni.