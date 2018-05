ROMA – A Piazza Pulita il conduttore Corrado Formigli rivolge un appello alla Lega: “Perché non permettete mai ai vostri esponenti di venire in studio?”.

Il giornalista ha esordito spiegando: “Prima di aprire il dibattito soltanto una piccola cosa che voglio dire. Avevamo invitato il sindaco di Monfalcone, della Lega, qui in studio, ma purtroppo come accade ormai da un po’ di tempo, la Lega non manda suoi esponenti a Piazza Pulita, non solo Salvini, ma neanche sindaci di piccoli Comuni”.

A questo punto Formigli si domanda se questo rifiuto non sia dovuto al fatto che “Piazza Pulita ha spesso criticato la Lega, ha criticato anche altri partiti e continueremo a farlo finché sarà opportuno. Ma io chiedo pubblicamente ragione del perché rappresentanti della Lega non vengano mandati a Piazza Pulita, vengano bloccati dall’ufficio comunicazione. Lo chiedo perché ne devo rispondere a chi mi domanda perché non facciamo venire esponenti della Lega”.

Già una settimana fa Formigli si era rivolto direttamente al segretario del Carroccio, senza però ricevere risposta.