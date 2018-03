ROMA – A pochi giorni dalle elezioni che hanno visto trionfare il Movimento 5 stelle, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del leader grillino, Luigi Di Maio. E lo fa nella sua ormai celebre versione software Di MaiOS.

“Il suo successo è stato così miracoloso che lo stesso San Gennaro lo ha chiamato per chiedergli se poteva baciarlo”, ha esordito il comico sul palco di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì sul Nove. Poi si è collegato con la caricatura del candidato premier dei 5 Stelle, già in cerca di alleanze a tutti i costi.

“Se ora noi governiammo – esordisce DiMaiOS sbagliando il congiuntivo – a differenza degli altri partiti noi abbiamo un programma chiaro e limpido. Questi sono i nostri punti… e chi ci sta, bene. Se qualcuno non dovesse starci abbiamo altri punti. Parliamone… non vi piacciono questi punti? Abbiamo una risma di 500 fogli… parliamone”