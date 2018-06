LONDRA – Dave Grohl, il cantante e chitarrista dei Foo Fighters, ha iniziato il concerto all’Ullevi Stadium di Goteborg, in Svezia, in un modo del tutto originale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Appena uscito sul palco si è avvicinato alla passerella salutando i fan, poi è scivolato nel vuoto. Un deja-vu per gli spettatori: proprio nello stesso punto dello stesso stadio Grohl era caduto nel 2015, rompendosi una gamba e tornando poi a suonare con la gamba fasciata e le stampelle.

Questa volta, però, il cantante ha voluto scherzare con i fan e ha mandato avanti uno stuntman che si è lasciato cadere come successe a lui. Dopo qualche momento di stupore, il vero frontman è rientrato sul palco tra gli applausi e ha iniziato a suonare.