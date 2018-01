BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Da sconosciuto a idolo del web. Diego Svery, preparatore dei portieri del Club Sportivo Dock Sud ha pubblicato un video sui social dove mostrava i suoi metodi di allenamento estremi per portieri.

Questi filmati sono diventati virali nel giro di poche ore anche perché i suoi allenamenti non si erano mai visti fino a questo momento. Barriere infuocate, tuffi nel fango, parate a testa in giù legati per i piedi, salti da un treno. Di tutto e di più per rendere i suoi portieri carismatici e coraggiosi.

Video da YouTube.