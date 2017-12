MILANO – Diletta Leotta si conferma la donna più cliccata sul web. La presentatrice televisiva di Sky Sport, ha mandato in tilt i suoi fan caricando un video su Instagram mentre si allenava in palestra.

Esercizi faticosi come lo squat per scolpire il suo fisico e per essere sempre in forma durante le dirette tv su Sky Sport.

Il video dal sito della Gazzetta dello Sport/Mediagol

Ma Diletta Leotta non è nuova ad allenamenti di questo tipo…