ROMA – Dolores O’Riordan, la voce dei The Cranberries, è morta il 15 gennaio 2018 a Londra. Una morte improvvisa che ha scatenato il dolore tra i familiari, che hanno chiesto il rispetto della loro privacy, i suoi compagni della celebre band e i fan di tutto il mondo. L’ultimo concerto di Dolores e della band c’era stato lo scorso 20 maggio allo stadio London Palladium, poi l’annullamento del tour per “problemi di schiena” della cantante,

Proprio le sue condizioni di salute l’avevano costretta a rinunciare alle altre tappe e ora il ricordo di Dolores rimane in quell’ultimo live andato in scena il 20 maggio 2017, quando cantava accompagnata dal pubblico in coro i successi della sua band da Liver a Zombie.

(Video da YouTube/The Upcoming)