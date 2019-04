ROMA – Hanno ascoltato musica e guardato i balli, durante un matrimonio. Con questa accusa due donne afghane, con indosso il burqa e mostrate di spalle, vengono fatte inginocchiare e ricevono decine di frustate dai talebani. Sono le immagini choc di un video che sta circolando su Twitter, postato come propaganda dagli stessi talebani e ripreso da vari media. Sulla veridicità del filmato, che sarebbe stato girato nella provincia afghana del Nuristan, non ci sono però conferme.

Alcuni commentatori lo hanno usato polemicamente contro chi sostiene le trattative in corso a Doha fra i talebani e gli Stati Uniti per arrivare alla pace. Durante i cinque anni in cui hanno governato l’Afghanistan (1996-2001), i talebani, fra le molte altre cose, proibirono la musica, la comparsa delle donne in luoghi pubblici e la loro scolarizzazione.

Lo scorso dicembre, a sorpresa, Donald Trump aveva annunciato il ritiro delle truppe americane dal Paese. Ma due mesi fa il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato una legge che raccomanda al presidente degli Stati Uniti di non ritirare in maniera “precipitosa” i soldati.