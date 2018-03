ROMA – Enrico Lucci si veste da “grillino” coi colori e coi simboli M5s e si presenta fuori dal Nazareno il 12 marzo, per “accogliere” i politici del Pd pronti a partecipare alla direzione. “Datece ‘na mano a fa il governo”, scherza in romanesco l’ex inviato de Le Iene parlando con Ettore Rosato, firmatario della legge elettorale: “Non ti bruceremo vivo, scherzavamo”, aggiunge.

Insomma, Lucci si è presentato fuori dal Nazareno e ha scherzato con gli esponenti del Pd che entravano nella sede per discutere la nuova direzione, con Matteo Renzi che si è dimesso ufficialmente e Maurizio Martina che ha preso la guida del partito fino alla prossima Assemblea.

Intanto però M5s e Lega stanno dando la caccia ai numeri necessari per governare e Lucci ha deciso di mettere a segno il suo scherzo. Dopo aver visto Rosato, l’ex capogruppo Pd della Camera dei deputati, lo ha seguito e lo ha implorato di far nascere un governo con M5s:

“Aiutatece a fa’ sto governo, datece ‘na mano – ha detto scherzando in romanesco – Non è vero che t’abbiamo detto che ti bruceremmo vivo, era una battuta. Lo sai come siamo fatti…”.