MOSCA – Un misterioso bagliore luminoso ha trasformato la notte in giorno in una vasta area della Russia nelle regioni Bashkortostan, Udmurtia e Tatarstan. Al momento non vi è alcuna spiegazione ufficiale sulle esplosioni che hanno causato l’enorme bagliore luminoso e hanno fatto tremare la terra e così avanzano le ipotesi. La prima, quella più plausibile, ma poi smentita, è quella che si possa essere trattato di una esercitazione militare dell’esercito russo. Ma, come riporta il Daily Mail, in un primo momento il timore era quello di un attacco missilistico degli Stati Uniti sulla Corea del Nord. Poi, come sempre accade in questi casi, si parla anche di una meteora o di un avvistamento Ufo.

Quel che è certo è che l’esplosione è stata vista e sentita per migliaia di chilometri in Russia, ma è stata particolarmente evidente in tre regioni: Bashkortostan, Udmurtia e Tatarstan. Funzionari e scienziati russi hanno immediatamente smentito un test missilistico russo. Il video mostra come per qualche istante il buio del cielo notturno, poco dopo la mezzanotte sugli Urali, viene improvvisamente illuminato quasi come se si trattasse di una soleggiata giornata estiva.