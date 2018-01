OPORTO (PORTOGALLO) – Panico allo “Antonio Coimbra da Mota Stadium” nel corso della partita tra Estoril e Porto.

A fine primo tempo, con l’Estoril in vantaggio per 1-0, i tifosi si sono accorti di una enorme crepa in tribuna e sono andati nel panico perché hanno temuto il crollo dello stadio.

Pronto l’intervento da parte della polizia che ha agevolato la fuga dei tifosi dalla tribuna al terreno di gioco.

Il Porto, come spiega Sport Mediaset, ha postato delle foto agghiaccianti sulla condizione dell’impianto di Estoril, con enormi crepe che attraversavano sia i basamenti della tribuna ma anche i muri dei bagni dello stadio.

Secondo le prime informazioni, uno dei pilastri di sostegno della gradinata ha ceduto di almeno due centimetri. Il secondo tempo del match verrà recuperato a data da destinarsi.

