MILANO – Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, sta facendo discutere per alcune sue dichiarazioni rilasciate sull’utilizzo del var da parte degli arbitri. Il suo attacco alla classe arbitrale è riportato da www.spazionapoli.it.

“I presidenti parlano di ‘palazzo’. A questo punto non ci vuole il Var, ci vogliono San Gennaro e San Francesco. Se mettiamo in dubbio che ci sia la malafede non è il Var il problema. Che poi gli stessi presidente lo chiamano ‘palazzo’, ma il palazzo è la Lega, quindi sono loro. Il Var sbaglia perchè ci sono arbitri presuntuosi che pensano di essere fighi senza usarlo. Andrebbero decapitati, o accetti il Var o non arbitri più“.

