GENOVA – Omaggio commosso a Fabrizio Frizzi alla Partita del cuore tra la Nazionale cantanti e i Campioni del sorriso che si è giocata mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Uno striscione con il volto di Frizzi, che per anni ha condotto la Partita, è stato srotolato sugli spalti, accolto da tre minuti di applausi.

Al Ferraris è sceso in campo anche Francesco Totti e i circa 15 mila presenti sono scoppiati in un fragoroso applauso. L’ex capitano della Roma ha emozionato lo stadio gremito per la partita in favore dell’ospedale pediatrico Gaslini e dell’Airc.

La Partita, condotta da Antonella Clerici e Carlo Conti, ha avuto come madrine della serata la campionessa paralimpica Bebe Vio e l’attrice Penelope Cruz, mentre la telecronaca è stata fatta da Alberto Rimedio, Fabio Caressa e Sandro Piccinini e da bordo campo Melissa Greta Marchetto.

In campo sono scesi, per la Nazionale Italiana Cantanti dei Mister Gianni Morandi e Paolo Maldini, il capitano Enrico Ruggeri, il presidente Paolo Belli, Neri Marcorè, Ermal Meta, Rocco Hunt, Boosta dei Subsonica, Benji e Fede, Moreno, Stefano Sorrentino, Niccolò Fabi, Boban Zvonimir, Francesco Totti, Briga, Riki con la doppia maglia, Clementino, Ignazio Boschetto (il Volo), Piero Barone (il Volo), Gianluca Ginoble (il Volo), Lo Stato Sociale, Fabio Quagliarella, Marco Rossi, Antonio Cassano con la doppia maglia, Paolo Vallesi, Marco Filadelfia, Raimondo Todaro, Marco Ligabue, Mirkoeilcane, Antonio Mezzancella, Tommaso Cerasuolo de i Perturbazione, Daniele Incicco de La Rua, Vincenzo Capua, Gino Latino.

La Nazionale Campioni del Sorriso ha visto in campo, agli ordini di Teo Teocoli e di Massimo Boldi, Vincent Candela, Paolo Conticini, Luca Bizzarri, il Presidente della Fifa Gianni Infantino, Javier Zanetti, Pio e Amedeo, Aldo di Aldo Giovanni &Giacomo, Jack Savoretti, Antonio Ornano, il Capitano Salvatore Ficarra, Pierluigi Pardo, Cesare Bocci, Andrea Bertolacci, Christian Puggioni, Riki con la doppia maglia, Bruno Conti, Attilio Lombardo, Zoro (Diego Bianchi), Mario Fargetta, Paolo Keissisoglu, Nicolas Burdisso, Antonio Cassano con la doppia maglia, Luca Onestini, Pucci (Andrea Baccan), Enrique Balbontin, Sandro Giacobbe, Luca Capuano e Angelo Palombo. La partita sarà diretta da Gianluca Manganiello, con Giorgio Schenone e Stefano Alassio assistenti e Davide Ghersini quarto uomo.