YOUTUBE Federico Zini, un gol a Coverciano con la Nazionale Under 17

ROMA – Il calciatore del Tuttocuoio Federico Zini nella notte ha sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Elisa Amato prima di togliersi la vita.

Zini aveva iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Empoli come attaccante. Dopo alcune esperienze in Lega Pro e in serie D, aveva deciso di cercare fortuna all’estero ed era andato a giocare anche in Mongolia, a Malta, nelle Filippine e in Bulgaria, prima di rientrare in Italia, dopo un infortunio.

Questo un suo gol a Coverciano con la Nazionale Under 17: