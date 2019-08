NEW YORK – Simpatico siparietto durante un break di gioco agli US Open. Il cambio maglia del tennista spagnolo Feliciano Lopez ha attirato l’attenzione di una tifosa che si è goduta lo spettacolo scattando anche una foto. La reazione della spettatrice, immortalata dalle telecamere, è diventata virale sui social scatenando grande ironia ma anche un dibattito su come sarebbe stato giudicato un uomo che, a parti inverse, avesse fatto la stessa cosa.