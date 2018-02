SANREMO – “Laura Pausini mi ha mandato un messaggio, adesso ve lo cerco…”. Rosario Fiorello parla nella conferenza tenuta a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo. Nella sala stampa del teatro Ariston, il comico siciliano fa ascoltare un audio della cantante che ha dato forfait. Poi scherza con i giornalisti chiedendo loro di alzare su le mani. Fiorello spiega perché è venuto: “Era tanto che non mi prendevo un bagno di adrenalina”. Poi spiega: “Tornerò su Rai1? Dipende da come andrà stasera”.

Causa laringite acuta, Laura Pausini ha dato forfait. Se non ci saranno ulteriori problemi, sarà ospite sabato sera alla finale. “Nonostante tutte le terapie possibili, oggi Laura non ce l’avrebbe fatta”, ha annunciato in conferenza stampa il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo. L’artista ha confermato: “Come avevo promesso ho fatto il possibile in queste ore per riuscire a partire per Sanremo ma la mia laringite purtroppo non mi consente di partecipare al Festival stasera e per qualche giorno dovrò stare a riposo e continuare con le medicine. Sanremo è troppo importante per me, è casa mia, non ci rinuncio. Posso confermare quindi che ci sarò, e ci sarò Sabato! Salirò sul palco dell’Ariston e darò tutta me stessa, non vedo l’ora!”.

“In bocca al lupo a Claudio, a tutti gli artisti, alla Rai e tutto il cast della prima serata! Ci vediamo prestissimo!“, ha aggiunto la cantante.