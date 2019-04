YOUTUBE Fognini, l’esultanza e la premiazione a Montecarlo

ROMA – Fabio Fongini batte in finale il serbo Dusan Lajovic (6-3, 6-4) e trionfa a Montecarlo.

Da domani il ligure diventerà numero 12 del mondo, sua miglior classifica. Il montepremi del “Masters di Montecarlo” si aggira intorno al milione di euro.

Queste le prime parole di Fognini dopo la vittoria: “Grazie a tutti, sono nato qua vicino, vincere questo torneo per me è straordinario: ancora non riesco a crederci. Bravo a Lajovic: la prima finale è dura, continui a lavorare, presto toccherà a lui. Ringrazio il mio team, la famiglia, Flavia (Pennetta, la moglie, ndr) che mi sopporta e supporta. Ringrazio Alma e i fisioterapisti. E… Non so più che dire… Anzi, ho una dedica speciale per mia madre che domani compie gli anni. Ciao a tutti, ci vediamo il prossimo anno”.

L’ultimo a vincere a Montecarlo fu Nicola Pietrangeli nel 1968. L’ultimo finalista del torneo era stato l’allenatore di Fognini, Corrado Barazzutti, nel 1977. Fonte: YouTube.