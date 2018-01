ROMA – Nei prodotti di bellezza conta il prezzo, più è alto e tanto più garantisce un effetto strabiliante? Shannon Harris, nota come Shaaanxo, popolare make up vlogger in Nuova Zelanda, ha applicato su un lato del viso il fondotinta Fusion Ink di Yves Saint Laurent mentre sull’altro il più economico Photo Focus di Wet n Wild, entrambi per finish e texture si somigliano molto.

La differenza è che il fondotinta Photo Focus di Wet n Wild costa solo 6 euro mentre il prodotto YSL, 52 euro.

I due fondotinta hanno portato a un risultato diverso? Shannon, che su YouTube è Shaaanxo, ha applicato i fondotinta sui due lati del volto, si è truccata e dopo tre ore ha detto che entrambi avevano una buona tenuta, erano “praticamente identici”, riferisce il Daily Mail.

Successivamente è andata in palestra, ha fatto una passeggiata e ha scoperto che ancora “funzionavano” in modo ottimale. “Direi comunque che Wet n Wild ha avuto una tenuta migliore”, ha concluso Shannon. Praticamente il fondotinta più economico può essere considerato un dupe, doppione, di quello più famoso e costoso.