ROMA – Lewis Hamilton, su Mercedes, vince il Gp del Bahrain, seconda prova del Mondiale di Formula 1. A Sakhir, la Mercedes fa doppietta grazie al secondo posto di Valtteri Bottas, vincitore della prima gara in Australia. Terzo sul podio il ferrarista Charles Leclerc, tradito dal motore quando era in testa a 10 giri dalla fine.

Come mostra il primo video tra i due postati in fondo all’articolo, Hamilton ha soprassato Leclerc e lo ha fatto mostrando grande rispetto. Leclerc è infatti in chiara difficoltà, e il campione della Mercedes si volta verso il monegasco alzando la mano in segno di scuse. Un comportamento non comune in pista che ribadisce come, ancora una volta, il giovane pilota di Maranello sia riuscito a conquistarsi il rispetto da parte di colui che dovrebbe essere un rivale, grazie alle sue prestazioni.

Al termine della gara, Hamilton ha voluto fare i complimenti a Leclerc (nel secondo video): “Hai fatto un gran lavoro questo weekend, stai facendo davvero un lavoro fantastico. Sei stato incredibile. Hai davanti a te un grande futuro” ha detto Hamilton al suo avversario diretto.

Si è trattato di un gesto decisamente poco comune, anche perché Charles Leclerc stava dominando il Gp ed è stato costretto ad accontentarsi della terza posizione a causa di un guasto alla sua Ferrari. Leclerc è comunque salito sul podio: si tratta del più giovane pilota della Ferrari ad averlo fatto. E per questo è entato di diritto nella storia della Ferrari.