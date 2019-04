ROMA – Jason Momoa si taglia la barba: il Khal Drogo di Game of Thrones ha stupito i suoi fan con un video caricato su Instagram e YouTube che lo immortala mentre si rasa per la prima volta dal 2012. Un gesto simbolico per una nobile causa: durante la rasatura Momoa tiene un sentito discorso sulla consapevolezza ambientale e invita i suoi follower ad abbandonare la plastica, promuovendo l’uso di lattine in alluminio riciclabili.

In calce al video l’attore dice addio a tutti i personaggi che hanno reso iconica la sua barba: “Addio Drogo (Game of Thrones), addio Arthur Carry (Aquaman), addio Declan (Frontier). E’ tempo di un cambiamento. Una trasformazione in meglio, per i miei figli, per i vostri figli, per il mondo”. Quindi esorta tutti: “Facciamo tutti un cambiamento positivo per la salute del nostro pianeta. Puliamo i nostri oceani e la nostra terra. Usiamo lattine riciclabili d’alluminio, non le bottiglie di plastica”.

Il video sembra sia stato girato in Giordania, dove Momoa si trova attualmente sul set del remake di “Dune” (film del 1984 di David Lynch) diretto da Denis Villeneuve.