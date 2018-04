YOUTUBE Il padrone ubriaco lancia il gatto dal nono piano e...

MOSCA – Uno sconvolgente video di sorveglianza mostra un gatto che sopravvive miracolosamente dopo essere stato lanciato, dal padrone ubriaco, da una finestra del nono piano.

L’orribile filmato è stato registrato nel parcheggio di un condominio di Lietsk, Russia occidentale, e mostra il gatto nero cadere su un cofano della macchina parcheggiata con tanta violenza da ammaccarlo.

Il felino rimbalza sul cofano e fa una capriola in aria prima di tornare a terra.

Sorprendentemente, si alza e scappa su una rampa di scale, seppure zoppicando leggermente.

Il video è stato condiviso online da Aleksandr Tor, il proprietario dell’auto con il cofano ammaccato.

I media locali hanno sostenuto che il povero gatto è stato deliberatamente gettato dalla finestra del nono piano dall’ubriaco padrone. Secondo i report, la caduta da altezze considerevoli per un gatto è meno pericolosa di una caduta dal basso: gli esperti ritengono che siano in grado di espandere le membra così da ridurre l’impatto.

Il corpo dei felini è strutturato in modo tale da poter sopravvivere a cadute dall’alto, sostengono gli scienziati.

Per quanto riguarda il fortunato gattoe lanciato dal nono piano, al momento non è stato eseguito alcun arresto ma Tor spera che il padrone venga condannato per l’orribile atto di crudeltà verso un animale.