SYDNEY – Un uomo ha rischiato di morire bruciato per aver lanciato all’interno del barbecue un prodotto che alimenta le fiamme a base di benzina.

E’ accaduto a Blaxlands Ridge a nord-ovest di Sydney in Australia, lo scorso 1 aprile. Il video scioccante mostra l’uomo che alimenta il fuoco con un pezzo di legno. L’uomo alza poi il pollice verso l’amico che lo sta riprendendo e getta il contenuto di una tanica blu nel fuoco.

Dopo aver alimentato il fuoco in questo modo, l’uomo viene inghiottito dalle fiamme. Riesce fortunatamente a fuggire e a togliersi la maglietta. Ora si trova in ospedale e si sta riprendendo. Come scrive il Daily Mail ha subito delle ustioni molto gravi.