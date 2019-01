ROMA – Show del presidente del Rimini Giorgio Grassi, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Marco Righetti.

Grassi ha affermato fra l’altro: “…Voi pensate che alla mattina quando mi sveglio alle 5, tutte le mattine ormai, io abbia dei picchi di testosterone inaspettati e pensi alla f…a? Io penso al Rimini come prima cosa e penso anche che in azienda nei primi sei mesi le cose non vanno benissimo…”.

Il video con le confessioni di Grassi girato da Icaro Tv sta facendo il giro d’Italia e spopolando sul web.

Ma i tifosi biancorossi più che a una “gaffe” si saranno sentiti rincuorati. Almeno finché i livelli del testosterone presidenziale non torneranno a innalzarsi, alle 5 di mattina.

(la gaffe al minuto 7:08 del video)