ROMA – Spezzatino di nutria in diretta e Giuseppe Cruciani lo mangia in diretta a La Zanzara. Il conduttore da tempo voleva assaggiare il roditore, che ha l’aspetto di un topo ma il sapore di un coniglio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] La cena a base di nutria è andata in scena nella puntata del 15 maggio, ma era dal 2 maggio che Cruciani sperava di assaggiarla, soprattutto dopo la dichiarazione del sindaco di Gerre De Caprioli, Michel Marchi, che vorrebbe la nutria regolarmente servita in ristoranti e nelle sagre.

Il sindaco Marchi infatti aveva sottolineato come le nutrie siano dei roditori simili in aspetto al topo, ma con carne migliore: “Le nutrie devastano gli argini, che sono le difese idrauliche del Comune. Ci sono dei cacciatori autorizzati. Invece di ammassarle in fosse comuni, si potrebbero mettere nei frigoriferi. L’ho mangiata in una casa privata perché non può essere cucinata in un esercizio pubblico in quanto c’è una norma sulla trattatività della carne. La nutria non è un topo e a differenza del topo, si nutre solo di erba. E’ come un coniglio, ma dalla carne più scura”.

Incuriosito, Cruciani ha intervistato Cristian Gai che organizza le cene “Quei dea nutria”: “La prima volta eravamo in quattro, poi siamo diventati cinquanta. C’è molto pregiudizio perché sembra un topo ma è un castorino. Dopo la guerra era stata importata per sfamare il popolo. Io l’ho fatta in tutti i modi. E’ carne bianca dolciastra”.

E così al conduttore non è rimasto altro da fare che assaggiarla e ha detto: “L’ha cucinata Giovanni della provincia di Cremona, ma non dico dove, se no gli rompono i co**oni”. Insomma, questo è il salto di qualità dopo il coniglio. Se volete venire alla sede del Sole 24 Ore e noi distribuiremo un piatto di nutria”.

(Video da YouTube)