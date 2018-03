BERLINO – Ritrovato un filmato del 1935 in cui Joseph Goebbels, ministro della Propaganda del Terzo Reich, si vantava della numerosa famiglia: meno di dieci anni dopo, nel bunker di Hitler, con la moglie Magda uccisero i sei figli con delle capsule di cianuro e poi si suicidarono.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela.

Nelle inquietanti riprese del 1935, si vede Goebbels con i membri del partito nazista mentre confrontano scherzosamente il numero dei figli e ride perché uno dei presenti al tavolo ha soltanto tre bambini. Nel 1945, nove anni dopo, in vista dell’imminente sconfitta della Germania, Goebbels e la moglie prima di suicidarsi uccisero i sei figli con delle capsule di cianuro.

Il filmato si apre con Goebbels, noto per il feroce antisemitismo, che prende posto tra gli altri nazisti a un tavolo e loda che “così tante persone indossino il distintivo d’oro del partito”, riservato ai membri che si erano particolarmente distinti e meritavano un trattamento privilegiato. Successivamente si vede Goebbels chiedere a uno dei membri:“Quanti figli hai?” e quando l’uomo risponde che ne ha dodici, dunque il doppio di Goebbels, il ministro scherza:”Mi fai vergognare!”, scatenando le risate dei presenti.

Joseph e Magda Goebbels avevano cinque femmine e un maschio: Helmut, Helga, Hildegard, Holdine, Hedwig, Heidrun e Harald, avuto da Magda dal precedente matrimonio con Günther Quandt. La famiglia Goebbels era considerata la famiglia nazista per eccellenza e l’incarnazione dell’ideale di bellezza “ariano”.

Hitler era molto affezionato ai bambini e la famiglia Goebbels era ampiamente presente nella propaganda nazista, scrive il Daily Mail. Nel 1939, Goebbels usò una cinepresa nascosta per filmare i figli così da mettere in rilievo il contrasto con i bambini handicappati; filmato utilizzato in una pellicola mirata a promuovere l’eutanasia dei disabili. Nel 1942, i figli apparvero 34 volte nei cinegiornali settimanali.

Mentre la guerra stava per finire e la Germania nazista affrontava la sconfitta, la famiglia Goebbels si unì a Hitler a Berlino. Il 22 aprile si trasferirono nel sotterraneo Vorbunker, parte del complesso sotterraneo di bunker del Führer. Hitler si è ucciso il 30 aprile. In accordo con la volontà di Hitler, Goebbels gli succedette come cancelliere della Germania e per un giorno svolse l’incarico. Il 1° maggio 1945, Goebbels e la moglie avvelenarono i sei figli nel bunker sottostante la Cancelleria del Reich di Berlino e si tolsero la vita.