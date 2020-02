YOUTUBE Google Maps, ecco come ingannare l’app con… 99 smartphone e un carretto

ROMA – Come fregare Google Maps? Qualcuno può ingannare Google? Qualcuno c’è riuscito. Quel qualcuno si chiama Simon Weckert ed è l’artista che è riuscito a mandare in tilt Google Maps. Come? Com’è possibile? Semplice: Weckert ha semplicemente caricato su un carretto 99 smartphone e poi è andato a passeggiare a piedi per le strade di Berlino.

Così facendo l’artista, con gli smartphone accesi contemporaneamente sul carretto e tutti collegati a Google Maps, ha di fatto simulato ingorghi stradali per le strade di Berlino.

Dopo poco tempo, infatti, Google Maps, collegato con i 99 smartphone, ha iniziato a rivelare traffico sulle strade dove passava Weckert.

Per Google infatti è come se le automobili, inesistenti e simulate dagli smartphone sul carretto, stessero procedendo lentamente per le varie strade percorse dall’arista. Ecco. Ora abbiamo la risposta. Google si può ingannare. Resta il problema per gli altri automobilisti che sono stati stati a loro volta ingannati e, magari, consigliati a prendere percorsi alternativi. Non è ben chiaro che fine abbiano fatto questi poveri automobilisti.

E’ chiaro invece il risultato di Weckert che, girato un video della sua esibizione, ha poi pubblicato i risultati. Naturalmente online.

Fonte: YouTube.