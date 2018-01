PHOENIX – Lo hanno aggredito e preso a schiaffi in un ristorante di Scottsdale, in Arizona. Non c’è pace per Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood finito nella bufera per lo scandalo molestie.

In un video pubblicato da Tmz si vede Weinstein entrare in un ristorante, per cenare in compagnia del suo coach del centro di riabilitazione in cui è in cura da mesi. All’improvviso un cliente del locale lo aggredisce: “Sei un pezzo di m… per quel che hai fatto a quelle donne”, gli ha urlato l’uomo, visibilmente alticcio.

Poi si è avventato contro il produttore, cercando di prenderlo a pugni. E’ riuscito a tirargli due buffi in faccia prima che lo fermassero. Ma quello ha continuato a inveire: “Get the hell out of here”, gli ha detto (Vattene via da qui).