TORINO – A poche ore dalla ripresa degli allenamenti, la Juventus può esultare per la ritrovata forma fisica di Gonzalo Higuain.

Il “Pepita” non ha staccato la spina nemmeno in vacanza e si è allenato duramente anche in Argentina.

Higuain ha appena postato su Instagram un video mentre si allenava a petto nudo su un campetto in Argentina.

Al termine dell’allenamento ha colpito una traversa con una conclusione da centrocampo e poi ha esultato mostrando i muscoli.

