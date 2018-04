ROMA – Scontro tra le due Red Bull al GP di Azerbaigian, quarto Gran Premio del Mondiale di Formula 1. I due piloti della Red Bull hanno duellato per tutto il GP, finché in fondo al rettilineo Ricciardo ha tamponato Verstappen.

Durante il 40esimo di 51 giri, Daniel Ricciardo è a caccia di Max Verstappen: DRS aperto, gli prende tutta la scia, punta all’esterno. Il compagno di scuderia va a coprire proprio quella posizione. A questo punto Ricciardo cambia idea, va a tentare un attacco all’interno: doppio cambio di linea, il problema è che in quel momento Ricciardo era già in frenata e quindi quando cambia traiettoria il freno è già al massimo, si blocca l’anteriore e il contatto è inevitabile.

“Non importa come sia successo l’incidente, è semplicemente una cosa negativa per tutto il team. Non avremmo mai dovuto andare uno addosso all’altro, prima del contatto avevamo fatto delle belle battaglie, dure ma corrette, c’era stato anche un piccolo contatto, ma nulla di che. Non vorresti mai fare un incidente così. Credo che il team lavori alla grande con noi, in futuro capiremo come dovremo comportarci. Ho già parlato con Daniel e continueremo così, con il team invece dovrò parlare personalmente”, ha detto Verstappen a fine gara.

“Un incidente è un fatto negativo sia per noi sia per la squadra. Siamo sicuramente in una situazione difficile, perchè il team lascia che noi facciamo battaglia, e questa è una buona cosa, ma ci siamo toccati già un paio di volte. Sono andato prima all’esterno e poi all’interno, dove credevo di trovare spazio. Lì credo che Max mi abbia chiuso un po’ la porta, ma devono essere gli spettatori a giudicare l’incidente, non so quale sia l’idea generale ora. Puntarci il dito contro non serve, dobbiamo semplicemente chiedere scusa al team”, ha chiosato Ricciardo.