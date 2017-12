ROMA – Immaginate di dover saltare su una scatola…invisibile. Come fareste? Questa è la nuova sfida impazza sul web e il suo nome è Invisibile box challenge. Il gioco della scatola invisibile sta già diventando un fenomeno social, ma intanto la sfida per eccellenza resta quella dell’Ice Bucket Challenge, il secchio di acqua ghiacciata che si doveva rovesciare in testa per poi sfidare un’amico.

Anche in questa occasione la sfida arriva dagli Stati uniti ed è subito stata accolta dal popolo dei social network, che mostrano le loro abilità fisiche cimentandosi nel salto invisibile. Il gioco prevede di mettere un piede sospeso in aria, come se lo si tenesse su una scatola, e poi saltare tenendolo fermo, come per superare quell’ostacolo.

Se il secchio gelato era una sfida che chiunque poteva affrontare, il salto della scatola invisibile richiede una certa agilità e rappresenta una vera e propria prova di abilità e ginnastica. Come ogni gioco, anche questa sfida è fatta per mettersi alla prova e i video impazzano su YouTube, dove gli utenti cercano di mimare il salto. E voi siete pronti ad accettare la sfida?

(Video da YouTube)