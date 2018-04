YOUTUBE Iran, picchiata dalla “polizia morale” per aver lasciato sciolto il suo hijab

TEHRAN, IRAN – Selvaggiamente picchiata dalla “polizia morale” dell’Iran per aver lasciato sciolto il suo hijab, che lasciava intravedere i capelli. La scena in cui si vede la donna terrorizzata è stata ripresa in pieno giorno in un parco pubblico da un passante e il video è stato postato on line da gruppi di dissidenti.

L’inquietante filmato mostra la donna con un velo rosso attorno al collo e la testa scoperta, mentre ha una conversazione animata con un uomo e un’altra donna.

Pochi secondi dopo, due poliziotte vestite di nero, si vede solo il volto, iniziano ad afferrare la donna e a gridare, diventano sempre più aggressive e violente, la trascinano per terra.

La donna urla più volte spaventata, piange per il dolore ed è circondata da altre persone.

My Stealthy Freedom, un gruppo che evidenzia i casi di abuso, su Facebook ha postato il video scrivendo:”Questa donna è selvaggiamente picchiata dalla polizia morale come punizione per non aver fissato in modo adeguato il suo hijab. E loro dicono che l’hijab “è un problema minore”. Li smascheriamo e resistiamo all’hijab obbligatorio”.

Un altro movimento, White Wednesdays, incoraggia le donne a ribellarsi alle regole girando filmati o scattando selfie senza indossare un hijab e postandoli online, scrive il Daily Mail.

Dalla rivoluzione islamica del 1979, in Iran il velo per le donne è obbligatorio. Il codice islamico, inoltre proibisce loro di toccare, ballare o cantare con uomini che non facciano parte della famiglia.

In pubblico, le donne sono autorizzate a mostrare il viso, mani e piedi e dovrebbero privilegiare solo colori non appariscenti.

Nel corso degli anni, le donne hanno sfidato le regole, molte indossano il velo sciolto dai colori vivaci che lascia quasi interamente scoperta la testa.