DUBLINO – A Mullaghbawn, Irlanda del Nord, ripreso in un video il momento in cui due pedofili latitanti vengono legati a una panchina e ricoperti di vernice e cemento da una folla inferocita e successivamente arrestati dalla polizia.

Nel filmato si vedono i due pedofili condannati, James White, 48 anni, e Jason Lydiard, 26 anni, noto anche come Alexis Guesto, con le mani legate dietro la schiena, scrive il Daily Mail.

I due, latitanti e ricercati per diversi reati, dopo l’arresto sono stati trattenuti dalla polizia e poi portati in ospedale, come riferito dal sito news Armaghi.

La polizia irlandese, era stata avvisata di un’aggressione nella zona e all’arrivo ha trovato i due pedofili: entrambi avevano subito delle lesioni e sono stati portati in ospedale per le cure”.

L’ispettore capo Jill Duffie ha affermato:”Capisco che le emozioni possono essere vive ma non c’è scusa per la violenza o per chi si fa giustizia da solo. Investigheremo sull’aggressione e faremo in modo di identificare chi è coinvolto”.

Alla Peugeot 206 blu su cui viaggiava la coppia, sono stati squarciati i quattro pneumatici. Nel 1998, White era finito in prigione per cinque capi d’imputazione sessuale su un adolescente e rilasciato nel 2003. Lydiard, di Bessbrook, in galera per nove condanne tra cui aggressione sessuale era stato liberato all’inizio dell’anno.

