WASHINGTON – “Ivanka Trump? Utile alle donne come una scatola vuota di assorbenti”: fa discutere il monologo della comica Michelle Wolf alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. E l’associazione si vede costretta a scusarsi.

Al gala per la seconda volta il presidente Donald Trump si è rifiutato di partecipare in aperta contestazione con i media, che definisce “produttori di fake news”. In rappresentanza dell’amministrazione c’erano tra gli altri la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders e la consigliera del presidente Kellyanne Conway, entrambe oggetto della feroce satira di Michelle Wolf, la quale per il suo show ha attinto ai temi di maggiore attualità, dal caso Stormy Daniels al Russiagate al #Metoo.

Anche Ivanka Trump è stata oggetto delle sue battute, oltre ovviamente al presidente: “Cercherò di prendere in giro il presidente in un modo nuovo, un modo che lo colpisce davvero… Mr president, non credo lei sia così ricco. Forse in Idaho, ma a New York solo così così”. Si è poi scagliata anche contro i democratici: “Difficile ironizzare su di voi perché non fate niente” e naturalmente i media: “Voi siete ossessionati da Trump. La verità è che vi ha aiutato a vendere giornali e libri”.

La presidente dell’associazione dei corrispondenti, Margaret Talev, ha chiesto scusa su Twitter per parole che “non rispecchiano i valori dell’associazione di libertà di stampa, di civiltà e unione”. Ma anche queste scuse sono state oggetto di critiche, dal momento che molti comici si sono schierati in difesa di Wolf. Dal canto suo il presidente americano ha definito la cena imbarazzante e la comica “schifosa”.