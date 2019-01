ROMA – John Travolta pubblica delle immagini in cui mostra la sua testa rasata a zero. L’attore, 64 anni, è senza la parrucca che ha indossato negli ultimi anni e senza l’iconico ciuffo che lo ha reso famoso. Per anni, l’attore di Grease ha cercato infatti di nascondere la calvizie utilizzando parrucche con pizzo frontale, ma gli osservatori più attenti avevano già pubblicato su internet e su riviste alcune immagini ingrandite in cui si poteva notare la finta attaccatura dei capelli.

Sui social, l’attore ha sorpreso i fan pubblicando alcune foto per l’anno nuovo in cui appare senza parrucca assieme alla figlia Ella. Le immagini si sono diffuse rapidamente e gli utenti hanno in gran parte apprezzato il nuovo look di Travolta, con la testa rasata a zero. “Sembri Sean Connery”, ha commentato un utente. “Sei sempre bellissimo”, si legge nel post di un altro.

L’attore, cantante e ballerino statunitense è diventato famoso grazie ai film La febbre del sabato sera e Grease. E’ stato più volte nominato per gli Oscar e per i Golden Globe, aggiudicandosi nel 1995 il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale per la sua interpretazione in Get Shorty.