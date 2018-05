YOUTUBE Juventus-Milan, Allegri si infuria con Sconcerti: "Vi aspetto tutti..."

ROMA – Intervistato dalla Rai, al termine della finale di Coppa Italia stravinta contro il Milan[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play], Massimiliano Allegri si infuria con Mario Sconcerti.

Lite verbale che scoppia per questa domanda del giornalista: “Nelle grandi costruzioni, nel momento massimo in cui queste costruzioni sono vincenti, si sentono, per chi le sa ascoltare, e quindi per il suo allenatore, i primi scricchiolii. Tu avverti qualche segnale di questo tipo o pensi che la Juve può perfino crescere?”.

E Allegri si arrabbia: “Fate domande assurde. Io mi diverto ad allenare. Bisogna andare avanti, cercheremo di vincere il campionato e l’anno prossimo sarà un’altra stagione dove ci sarà da combattere. Quello che voglio dire io – ma purtroppo vedo che è una battaglia persa perché la gente è permalosa – è che si tende a semplificare il calcio: in questo sport ci sono mille impreviste, come il Monopoli. Bisogna saper gestire tutte le situazioni, ho un’idea diversa, magari sarà sbagliata la mia”.

Al termine dell’intervista, Sconcerti ha salutato l’allenatore della Juventus con un “capisco, sarai stanco” che ha provocato la scintilla: Allegri ha abbandonato i microfoni della Rai, congedandosi con questo messaggio: “No, non sono stanco. Sono molto lucido, a differenza di voi che non fate le domande in modo lucido. Io ho molta pazienza, ne ho da vendere, vi aspetto tutti lì“.