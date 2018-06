MILANO – Gravissimo scivolone social di Yann Karamoh (e davvero non ce n’era bisogno dopo le roventi polemiche per il video girato dai ragazzi dell’Under 15 della Juve [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

).

Il giovane esterno d’attacco dell’Inter, come scrive Premium Sport, che si trova in vacanza insieme a un amico, ha insultato pesantemente la Juventus, dicendo “Juve m*rda”, durante una diretta Instagram.

Il giocatore è stato sollecitato dai commenti dei suoi follower, ma la sua leggerezza potrebbe costargli cara: per lui come minimo è in arrivo una multa salata da parte del club nerazzurro.

YouTube, Karamoh nella bufera per aver detto “Juventus m…”