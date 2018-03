KNOXVILLE – Un ragazzino entra in auto con la mamma e scoppia in lacrime. “Perché mi bullizzano?”, chiede al genitore che mai vorrebbe sentire questi racconti dai figli. Keaton Jones è un ragazzino di Knoxville, in Tennessee, che ha chiesto alla madre di andarlo a prendere a scuola perché era stato preso di mira dai bulli.

Keaton da bambino è stato operato per un tumore e questo gli ha lasciato una evidente cicatrice sul viso. Questo, ma anche meno, basta ai bulli per prendere di mira il ragazzino, e non solo lui, nella scuola. La mamma di Keaton è andata a prenderlo e lo ha filmato durante questo commovente sfogo, che è stato pubblicato su Facebook e su YouTube, raccogliendo decine di milioni di visualizzazioni e la solidarietà di star dello sport e del cinema.

“Perché mi bullizzano?”, chiede Keaton alla mamma e continua con un coraggioso discorso: “Se vi prendono in giro non fatevi abbattere – ha concluso Keaton, che non è l’unico della sua scuola ad essere preso di mira dai bulli -. È difficile, ma forse un giorno andrà meglio”.

(Video da YouTube)